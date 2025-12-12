Ecco il primo report sull’evasione nei 27 Paesi Ue | Italia nel mirino per il nero degli autonomi e la riscossione che fa acqua

Ecco il primo report sull’evasione fiscale nei 27 Paesi dell’Unione Europea. L’Italia si evidenzia per l’alto livello di evasione tra i lavoratori autonomi e per una riscossione delle imposte che riscontra difficoltà nel convertire gli accertamenti in entrate effettive.

L’Italia continua a distinguersi in Europea per il livello di evasione fiscale concentrato sul lavoro autonomo e una riscossione che fatica a trasformare gli accertamenti in incassi. Sono alcune delle evidenze che emergono dal nuovo rapporto Mind the Gap della Commissione europea, primo tentativo di offrire una fotografia comparabile dei “ buchi ” fiscali nei 27 Stati membri. Il documento, che distingue tra mancati introiti dovuti all’infedeltà dei contribuenti e gap determinati da scelte politiche come agevolazioni, esenzioni e sgravi di vario tipo, non consente però di creare una classifica europea dell’evasione: solo per l’Iva, che è un’imposta comunitaria, esistono infatti stime armonizzate per tutti i 27 Paesi. Ilfattoquotidiano.it

[DIALOGHI SULL’AI - 9 dicembre 2025 - PRIMO PIANO MOLISE] C’è un momento in cui non possiamo più far finta di niente. Un momento in cui smettiamo di scorrere distrattamente, di rimandare, di pensare “non mi riguarda”. Bene, questo articolo è uno di qu - facebook.com facebook

#Bankitalia Aggiornamento congiunturale sull’economia del #Veneto Nel primo semestre 2025 l’attività economica in regione è rimasta debole. Leggi il rapporto qui: bancaditalia.it/media/notizia/… #EconomieRegionali x.com