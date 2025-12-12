Ecco il nuovo comandante Polizia locale di prossimità | scelto Giuseppe Falcone

È stato annunciato il nuovo comandante della polizia locale di prossimità: Giuseppe Falcone. Con una vasta esperienza e una profonda conoscenza del territorio, Falcone assumerà un ruolo chiave nella gestione della sicurezza, un tema di primaria importanza per la comunità.

"Una persona di grande esperienza, profonda conoscitrice del territorio, per una funzione importante e per un tema, quello della sicurezza, che tutti consideriamo essenziale". Il sindaco Carlo Moscatelli non ha dubbi sulla scelta di nominare Giuseppe Falcone quale nuovo comandante della polizia locale. Sulla notorietà dell'uomo chiamato alla guida del comando di via Partigiani d'Italia nessuno ha dubbi. Lavora a Desio nella polizia locale dal 1986. "Falcone ha tutte le caratteristiche necessarie – ha aggiunto Moscatelli –. Noi gli diamo tutta la nostra collaborazione e gli chiediamo di raggiungere gli obiettivi prefissati".