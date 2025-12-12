Ecco il derby Sangiustese è una gara difficile | Trodica in trasferta serve un altro passo
Il derby tra Sangiustese e Trodica si avvicina, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e superare le difficoltà recenti. Marco Sansovini, allenatore dei biancorossi, sottolinea l'importanza di una reazione forte dopo la sconfitta a Matelica, evidenziando la concentrazione e l’impegno necessari per affrontare una sfida tanto impegnativa quanto fondamentale.
"Siamo ripartiti dopo la sconfitta a Matelica imparando dagli errori". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, torna all’ultima gara perché domenica contro il Trodica non si ripetano più certe situazioni. "Dobbiamo essere più concreti in ciò che facciamo, riusciamo a produrre qualcosa ma poi ci perdiamo nell’ultimo passaggio, nelle conclusioni, nei dettagli che fanno la differenza". E all’orizzonte c’è la sfida con il Trodica. "Affronteremo una squadra molto forte, la più attrezzata del torneo sotto ogni punto di vista. Sarà una gara molto difficile ricca di duelli che dovremo vincere". Non ci sono indicazioni particolari per i giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
