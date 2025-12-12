Ecco il bus che si guida da solo | il domani del trasporto pubblico è qui

Un nuovo capitolo della mobilità urbana si apre a Imola, dove un bus autonomo ha debuttato durante una sperimentazione. Promosso da Tper e Karsan, questo veicolo senza conducente rappresenta un passo avanti verso il futuro del trasporto pubblico, dimostrando le potenzialità delle tecnologie di guida autonoma in contesti urbani e di eventi speciali come l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Imola (Bologna), 12 dicembre 2025 – Non serviva un pilota questa mattina all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: il protagonista assoluto è stato un bus che guida da solo, al centro della sperimentazione con cui Tper e Karsan aprono una finestra sul domani della mobilità urbana. Un test che ha trasformato l’autodromo in un laboratorio a cielo aperto, con un percorso urbano simulato lungo 2,6 chilometri in cui l’autobus E-Atak da 8,3 metri ha mostrato come potrebbe funzionare il trasporto pubblico quando l’intervento umano diventerà superfluo. Com’è andato il test di guida autonoma. Dalla fermata allestita nei paddock, il mezzo ha aperto e chiuso autonomamente le porte, affrontato il tracciato allestito per l’occasione tra semafori, attraversamenti pedonali, incroci e due rotatorie regolando velocità e frenate in base alle condizioni del tracciato e rispettando i limiti previsti per questa tipologia di test, non oltre i 40 kmh. Ilrestodelcarlino.it

