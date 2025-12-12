Ecco i ’Tesori d’arte dal ’500 al ’700’ Al Castello Campori

Al Castello Campori di Soliera, fino al 18 gennaio 2026, si tiene la mostra ’Tesori d’arte dal ’500 al ’700’, un’esposizione che raccoglie opere e preziosi manufatti di epoche storiche differenti. Curata dall’antiquario Pietro Cantore e realizzata in collaborazione con il Centro Studi Storici Solieresi, l’evento offre un viaggio attraverso secoli di arte e cultura.

Fino al 18 gennaio 2026 il Castello Campori di Soliera (Modena) ospita ’Tesori d’arte dal Cinquecento al Settecento’: la mostra, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Storici Solieresi, è stata curata dall’esperto antiquario Pietro Cantore. Gli Este, i Pio e la famiglia Campori hanno accompagnato la storia culturale di questo territorio del Modenese, facendo del castello un luogo simbolo di una lunga tradizione di committenza e di collezionismo. In questo contesto carico di memoria e di significato, l’evento espositivo mette in dialogo opere provenienti da collezioni private e dalla Galleria Cantore che presenta una selezione in gran parte inedita al pubblico: "Vogliamo offrire la possibilità di ammirare dipinti di alta qualità e interesse storico, restituendo visibilità a opere custodite in àmbiti privati", spiega Pietro Cantore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net