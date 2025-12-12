Ecco i ’Tesori d’arte dal ’500 al ’700’ Al Castello Campori
Fino al 18 gennaio 2026 il Castello Campori di Soliera (Modena) ospita ’Tesori d’arte dal Cinquecento al Settecento’: la mostra, organizzata in collaborazione con il Centro Studi Storici Solieresi, è stata curata dall’esperto antiquario Pietro Cantore. Gli Este, i Pio e la famiglia Campori hanno accompagnato la storia culturale di questo territorio del Modenese, facendo del castello un luogo simbolo di una lunga tradizione di committenza e di collezionismo. In questo contesto carico di memoria e di significato, l’evento espositivo mette in dialogo opere provenienti da collezioni private e dalla Galleria Cantore che presenta una selezione in gran parte inedita al pubblico: "Vogliamo offrire la possibilità di ammirare dipinti di alta qualità e interesse storico, restituendo visibilità a opere custodite in àmbiti privati", spiega Pietro Cantore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
