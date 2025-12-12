Ecco cosa succede nei 6 minuti dell’Odissea di Nolan | la scena del Cavallo di Troia svelata

Durante il weekend del 13 dicembre, nelle sale IMAX statunitensi, viene proiettato un prologo esclusivo di sei minuti dell’Odissea di Christopher Nolan. Questa anteprima offre al pubblico una prima visione della scena del Cavallo di Troia, presentando l’opera del regista in tutta la sua grandiosità, in concomitanza con le riedizioni di altri film come Sinners e Una battaglia dopo l’altra.

L’Odissea di Christopher Nolan si presenta – al pubblico americano – in tutta la sua grandiosità con un prologo esclusivo della durata di sei minuti proiettato nel weekend del 13 dicembre nelle sale IMAX statunitensi che programmano le re-release di Sinners di Ryan Coogler e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Nel filmato – al momento non rilasciato online tramite canali ufficiali – osserviamo l’entrata delle truppe achee nella città di Troia, guidate alla vittoria da Odisseo col famigerato stratagemma del ‘cavallo di legno’. Qui di seguito la descrizione dettagliata della scena, grazie al report di Variety All’inizio della sequenza, Menelao – qui interpretato da Jon Bernthal e presentato come re di Sparta – domanda a Telemaco, figlio di Odisseo interpretato da Tom Holland: «Hai già sentito parlare della storia del cavallo?». Cinemaserietv.it

La Prima della Scala è un successo: oltre 11 minuti di applausi per Lady Macbeth. In scena sesso e sangue, Segre dal palco reale: “Opera scandalosa”. Assente la politica - E alla fine sono 12 i minuti di applausi che certificano il successo di questa Prima: standing ovation per tutto il cast, con un’ovazione particolare per gli interpreti dei due protagonisti e per il ... ilfattoquotidiano.it

Ajax-Groningen sospesa dopo 6 minuti per i fuochi d’artificio, caos alla Johan Cruijff Arena: cosa è successo e la data del recupero senza tifosi - Il match di Eredivisie viene sospeso dopo sei minuti di gioco a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio e razzi: si recupera martedì 2 dicembre senza pubblico, indagini in corso sui responsabili. msn.com

Geopop. . Cosa succede se si beve troppa acqua? E quand’è troppa acqua? Vediamo cos’è l’iponatriemia e cosa comporta l’iperidratazione - facebook.com facebook

Carburanti, a gennaio 2026 scatta il riallineamento delle accise: cosa succede ai prezzi x.com