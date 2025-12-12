Ecco cosa si potrebbe mettere all’interno del San Marco

Il presidente della Fondazione Roberto Reggi ha avviato un'iniziativa per proporre un progetto di valorizzazione dell'ex albergo San Marco, storica residenza temporanea di Giuseppe Verdi a Piacenza. È stato richiesto un'analisi dettagliata con valutazione di oneri e costi, al fine di definire le possibili destinazioni e interventi da attuare nel prestigioso edificio.

«Lodevole e di massima attenzione l'iniziativa del presidente Roberto Reggi della Fondazione di chiedere un progetto con valutazione degli oneri e costi in merito all'ex albergo San Marco già residenza occasionale e temporanea di Giuseppe Verdi quando arrivava a Piacenza per i suoi vari.