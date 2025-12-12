Eccezionale intervento all’ospedale ‘Spaziani’ asportato un utero fibromiomatoso di 7 kg

Frosinonetoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone è stato eseguito un intervento chirurgico di grande complessità, durante il quale è stato rimosso un utero fibromiomatoso di 7 kg. L’operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra le Unità Operative di Ginecologia e Chirurgia Generale, dimostrando l’eccellenza delle competenze e della sinergia tra i team medici.

Presso l’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone è stato portato a termine un intervento chirurgico di straordinaria complessità, un chiaro esempio della piena sinergia e collaborazione tra le Unità Operative Complesse (UOC) di Ginecologia e di Chirurgia Generale.L’équipe multidisciplinare. Frosinonetoday.it

Eccezionale intervento al Sant’Andrea: primo trapianto di arteria al mondo per curare un cancro al polmone

Eccezionale intervento al Sant’Andrea: primo trapianto di arteria al mondo per curare un cancro al polmone - Operazione eccezionale all’azienda ospedaliera Sant’Andrea dove, per la prima volta al mondo, è stato effettuato un trapianto di arteria polmonare ad una donna over 70 per curare un tumore al polmone. fanpage.it

eccezionale intervento all8217ospedale 8216spaziani8217 asportato un utero fibromiomatoso di 7 kg

© Frosinonetoday.it - Eccezionale intervento all’ospedale ‘Spaziani’, asportato un utero fibromiomatoso di 7 kg