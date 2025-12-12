eccellenza il montefano in casa del k sport

Il Montefano si prepara alla sfida di domenica contro una delle big del campionato, con alcune assenze importanti e un nuovo innesto in rosa. Nonostante le assenze di Bambozzi, Nardacchione e Ferretti, la squadra punta a confermare la propria competitività in un match fondamentale.

A Montecchio senza gli squalificati Bambozzi e Nardacchione, l’infortunato Ferretti ma con un Cornero in più dal mercato: così il Montefano si sta preparando alla trasferta di domenica contro una delle big del campionato. "Cornero – spiega Bilò – è un’arma in più a disposizione, si tratta di un giocatore le cui caratteristiche tecniche ben si sposano con quelle della squadra". Pesa la squalifica di Bambozzi nel centrocampo montefanese in una trasferta così delicata. "È in effetti un’assenza pesante – conviene Bilò – perché è un giocatore che garantisce esperienza, equilibrio, lettura dei momenti e incarna il nostro spirito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net