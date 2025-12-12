Eboli esplosione in un garage | strada chiusa e persone in strada

Un'esplosione si è verificata in un garage di Eboli, nel Salernitano, causando danni e la chiusura temporanea di una strada. L'incidente, attribuito a una bombola di GPL, ha coinvolto alcune persone presenti nell'area. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza la zona.

Una forte esplosione ha danneggiato un garage di Eboli (Salerno): sarebbe stata causata da una bombola di gpl. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. Fanpage.it Eboli, esplosione in un garage: strada chiusa e persone in strada - Una forte esplosione ha danneggiato un garage di Eboli (Salerno): sarebbe stata causata da una bombola di gpl. fanpage.it

Eboli, esplosione in un garage: persone fuggite dalle case - Un'esplosione presumibilmente di una bombola di gpl si è verificata in un garage ad Eboli. msn.com

EBOLI, DEPOSITO IN FIAMME: INDAGINI DEI CARABINIERI |SUD TV 114|

