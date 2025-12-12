EA FC 26 Star Performers In Arrivo Il 13 Dicembre Ecco La Lista Dei Nuovi MOTM

12 dic 2025

Il 13 dicembre EA FC 26 introduce le nuove carte Star Performers per la modalità Ultimate Team. Queste carte speciali, chiamate MOTM, saranno disponibili nei pacchetti a partire dalle 19:00 e rappresentano le migliori prestazioni dei giocatori. Scopri la lista completa delle star che si aggiungeranno al gioco in questa interessante novità.

Le carte Star Performer per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 sono state annunciate. Le carte speciali in questione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di sabato 13 dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Nella squadra Star Performer sono inseriti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono per vincere alcuni dei tornei e dei campionati più importanti d’europa. Fifaultimateteam.it

EA SPORTS FC 26 | Official Reveal Trailer

Video EA SPORTS FC 26 | Official Reveal Trailer