EA FC 26 Eroi Classic XI Come Riscattare La Carta E Come Riceve L’Upgrade Alla Versione TOTY Menzione D’Onore

Scopri come riscattare le carte Eroi Classic XI in EA FC 26 e ottenere l’upgrade alla versione TOTY Menzione D’Onore. In questa guida, troverai tutte le istruzioni necessarie per ottenere queste carte speciali e sfruttare al massimo le novità introdotte nella modalità Ultimate Team del gioco.

Nella giornata di oggi sono state ufficializzate le carte speciali Eroi Classic XI che potranno essere riscattate effettuando il daily login alla popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Presentiamo gli Eroi Classic XI: indimenticabili Eroi di Club e di Lega che hanno conquistato il cuore dei tifosi in tutto il mondo. Da dicembre fino al 12 gennaio, aggiungi uno di questi Oggetti Eroe alla tua rosa di Football Ultimate Team con il pacchetto Classic XI Hero. Fifaultimateteam.it

