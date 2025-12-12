E45 il Pd rilancia il dibattito insieme al senatore Delrio | Quale futuro per l’arteria strategica del Paese?

Il Partito Democratico rilancia il dibattito sulla futura gestione dell’E45, arteria strategica per l’Italia. L’incontro tenutosi a San Piero in Bagno, promosso dal PD cesenate, ha visto la partecipazione di esponenti politici e del senatore Delrio, che hanno analizzato le sfide e le prospettive per questa importante infrastruttura.

Si è svolto a San Piero in Bagno l’incontro promosso dal Partito Democratico cesenate sulla E45 dal titolo “E45 – Dove stiamo andando?”, alla presenza del segretario territoriale Matteo Gozzoli, del segretario del circolo Pd Bagno di Romagna Pietro Bellucci, della presidente dell’Unione dei. Cesenatoday.it Il Pd con Delrio spinge sull’E45: "Con noi stanziati 1,6 miliardi" - Incontro a San Piero in Bagno con l’ex ministro per il futuro della strada. msn.com

*[IL VIDEO]* Il Natale a Ceccano diventa terreno di scontro politico. Ruspandini interviene nel dibattito, rivendica il passato, punge l’amministrazione attuale e rilancia una visione identitaria, tra eventi, memoria e tensioni locali. x.com

Prostata: che legame c’è con la frequenza di eiaculazione? Un’importante revisione scientifica rilancia il dibattito ? - facebook.com facebook

© Cesenatoday.it - E45, il Pd rilancia il dibattito insieme al senatore Delrio: “Quale futuro per l’arteria strategica del Paese?”