E' una dichiarazione | Andrea Delogu racconta il rapporto con Nikita Perotti in un lungo post

Andrea Delogu condivide un approfondito racconto sul suo legame con Nikita Perotti, definendolo un rapporto

In un post carico di emozioni, la conduttrice definisce il rapporto con Nikita Perotti "puro e vivo". Un racconto che supera la tv e apre a nuovi scenari sulla loro storia. Da settimane la domanda rimbalza negli studi di Ballando con le Stelle e tra i fan del programma: Andrea Delogu e il ballerino Nikita Perotti sono una coppia?. La loro chimica in pista è stata notata da tutti, compresi i giurati Guillermo Mariotto e Rossella Erra, che più volte hanno lasciato intendere che dietro l'intesa sul palco potesse esserci qualcosa di più. Nikita Perotti: "ho già amato donne più grandi di me" A rendere il gossip ancora più acceso era stata, nei giorni scorsi, un'intervista di Nikita Perotti al settimanale Chi, in cui il maestro aveva ammesso: "Il nostro feeling . 🔗 Leggi su Movieplayer.it