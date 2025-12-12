E se vi dicessimo che dopo le polemiche Prada lancerà i sandali Made in India?

Dopo le polemiche, Prada annuncia il lancio dei sandali “Made in India”, ispirati alle calzature tradizionali indiane. La collezione, composta da 2.000 paia al prezzo di circa 800 euro, nasce da una collaborazione con Maharashtra e Karnataka, valorizzando l’artigianato locale attraverso il know-how italiano e le tecnologie innovative.

2.000 paia di sandali a 800 euro (930 dollari) ispirati alle calzature dei popoli indiani. Questa l’idea di Prada che, grazie ad una collaborazione con gli Stati del Maharashtra e del Karnataka, ha stipulato accordo proprio con due enti sostenuti dallo Stato, risaltando l’artigianato locale indiano grazie alla tecnologia e know-how italiani. Sandali “Made in India” per Prada (dopo le polemiche). Una mossa strategica (forse) dopo la polemica insorta a seguito della produzione da parte della casa di moda di calzature ispirate alle popolazioni indiane. Circa sei mesi fa aveva presentato a Milano sandali che richiamavano calzature indiane del XII secolo, note come “Kolhapuri chappal”. Metropolitanmagazine.it

