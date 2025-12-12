E se Ferguson fosse un signor centravanti? Non si segna così per caso

Analizzando le prestazioni di Ferguson, emerge un quadro complesso: nonostante alcune difficoltà, non si può definire un giocatore già fallito dopo appena 15 presenze tra Serie A ed Europa League. La sua reale potenzialità potrebbe ancora emergere, e un’analisi obiettiva aiuta a comprendere se sia davvero un centravanti di livello o meno.

Che non stia esattamente rendendo al meglio delle sue potenzialità è un fatto, ma che non vada bollato come bidone dopo 15 presenze complessive tra Serie A ed Europa League è una certezza. L’attaccante irlandese, arrivato a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, ha già fatto storcere parecchi nasi. D’altronde la narrazione italica prevede che un 21enne alla prima stagione in un campionato differente abbia a questo punto dell’anno già segnato 20 gol e servito 10 assist. Tempi di adattamento? Non consentiti. Ferguson, e se avesse solo bisogno di tempo?. Parliamoci chiaro: un attaccante limitato tecnicamente e lento di pensiero un gol come il secondo messo a segno nel match contro il Celtic (terminato poi 3 a 0 per la Roma) semplicemente non lo fa. Ilnapolista.it

#Gasperini: "Avevamo bisogno di questa vittoria. #Ferguson? Voglio questo spirito. Magari fosse risolta la questione attaccante"

Magari avessimo risolto i problemi, sarebbe meglio fosse così. Il mercato di gennaio sarà molto importante per trovare le condizioni per migliorarsi. La Roma non può stare ferma e ha bisogno di migliorarsi, se stiamo fermi rischiamo di perdere un'occasione.