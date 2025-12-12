È morta la doppiatrice di Marge Simpson

La mondo dell'animazione perde una voce iconica: è scomparsa la doppiatrice di Marge Simpson. I Simpson, simbolo della cultura popolare nordamericana, hanno segnato intere generazioni con le loro avventure a Springfield, diventando un punto di riferimento nel panorama televisivo mondiale.

I Simpson rappresentano da decenni un pilastro della cultura nordamericana: Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie hanno accompagnato generazioni di spettatori nelle loro disavventure a Springfield. Se in Occidente Marge è storicamente interpretata da Julie Kavner, molte altre attrici nel mondo le hanno prestato la voce nelle versioni doppiate. In Francia, a dare vita alla matriarca di casa Simpson è stata Béatrice Picard, che purtroppo è scomparsa all’ età di 96 anni. La famiglia di Picard ha diffuso un comunicato confermando la notizia: “ Con grande tristezza annunciamo la morte di nostra madre, Béatrice, avvenuta questa mattina, 9 dicembre, all’età di 96 anni. Nerdpool.it

