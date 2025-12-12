e mentre il mondo guarda il nuovo libro di antonia tosini

Il nuovo, potente libro dell’autrice, una storia che promette di lasciare un segno indelebile. un’esperienza letteraria che trascende i generi e tocca l’anima. Nel panorama editoriale, dove spesso si tende a categorizzare rigidamente le opere, Antonia Tosini rompe gli schemi con il suo nuovo libro: “E mentre il mondo guarda”. Quest’opera non è un semplice romanzo, né una raccolta di poesie convenzionale; è una fusione audace di fiaba, parole e poesia, un’esperienza letteraria profonda che sfida le definizioni e punta dritto al cuore del lettore. Il libro si arricchisce di due contributi significativi che ne ampliano la portata e il significato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

