È Luigi Carnevale il nuovo prefetto di Pescara

Luigi Carnevale è stato nominato nuovo prefetto di Pescara, segnando il ritorno della figura ufficiale in città dopo alcuni mesi di assenza. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nell’ambito delle recenti nomine e movimenti di prefetti.

Pescara, dopo qualche mese di assenza, ha ufficialmente il suo nuovo prefetto.Il consiglio dei ministri ha infatti, su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha deliberato nomine e movimento di prefetti.Nel capoluogo adriatico, dopo l'uscita di Flavio Ferdani qualche mese fa, e il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

