È lei… Ballando con le stelle i retroscena su Martina Colombari e il ‘veleno’ dietro le quinte

Nell’atmosfera glamour di Ballando con le stelle, emergono retroscena sorprendenti su Martina Colombari e le dinamiche nascoste dietro le quinte. Tra i corridoi dell’Auditorium Rai del Foro Italico, si svelano dettagli inaspettati che aggiungono un tocco di mistero e curiosità allo spettacolo.

Tra i corridoi dell’Auditorium Rai del Foro Italico, dove ogni sabato prende forma il mondo scintillante di Ballando con le stelle, sembra essersi annidata una presenza imprevista. Una talpa, un osservatore silenzioso che ogni settimana alimenta le pagine del settimanale Gente firmandosi con lo pseudonimo di Roberto Ballet. Non si tratta di Rossella Erra, che con i suoi celebri video documenta flirt e curiosi avvicinamenti, ma di un infiltrato che preferisce restare nell’ombra e che ormai sta diventando un protagonista indiretto del programma. Due settimane fa è stato lui a rivelare di una lite tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, indiscrezione poi indirettamente confermata da Milly Carlucci con un commento prudente: “C’è stato un confronto vivace tra Francesca e Fabio, tutto è nato da un equivoco e sono certa che chiariranno”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it