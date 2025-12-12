E la Salis aggredisce anche il Giornale | Campagna d' odio

Ilaria Salis denuncia una presunta campagna d'odio da parte di

Ilaria Salis va all'attacco e mette nel suo mirino questo quotidiano e tutti gli altri del gruppo (Libero e il Tempo) con un manifesto nel quale punta il dito contro coloro che, a suo dire, sono colpevoli di essere "megafoni dell'estrema destra". L'accusa da parte dell'europarlamentare di Avs è di essere "quotidianamente dediti a orchestrare becere campagne d'odio contro gruppi sociali e avversari politici". L'invettiva di Salis arriva a pochi giorni da quella di Francesca Albanese, anche lei amata dai pro Palestina, secondo la quale il Giornale fa "killeraggio" perché ha dato notizia di una sua partecipazione da remoto nel 2022 a una conferenza alla quale hanno preso parte alcune delle prime linee di Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - E la Salis aggredisce anche "il Giornale": "Campagna d'odio"

Cerca Video Caricamento del Video...

Un gambiano aggredisce le Forze dell’Ordine, mordendo un dito ad una poliziotta. E il giudice cosa fa? Lo assolve! È sconcertante e vergognosa l’ideologia di certe toghe rosse sempre dalla parte dei criminali. - facebook.com Vai su Facebook

E la Salis aggredisce anche «il Giornale»: «Campagna d'odio» - Ilaria Salis va all'attacco e mette nel suo mirino questo quotidiano e tutti gli altri del gruppo (Libero e il Tempo) con un manifesto nel quale punta il dito contro coloro che, a suo dire, sono colpe ... Da msn.com

Gli islamisti schierano i loro guru pro Pal. Ilaria Salis attacca il Giornale: "Da loro campagne d'odio" - Prosegue così il tentativo di delegittimare le testate non allineate alla narrazione pro- msn.com scrive