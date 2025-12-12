E la Cisl non ci sta Fumarola | La Manovra va cambiata non cancellata Domani in piazza a Roma

La CISL si mobilita contro la manovra attuale, chiedendo modifiche piuttosto che la sua cancellazione. Domani, in piazza a Roma, i sindacalisti promuovono una protesta per migliorare la legge di bilancio e rafforzare il patto sociale, all’interno del loro percorso di sensibilizzazione e confronto nazionale.

"Migliorare la manovra, costruire un Patto". È lo slogan della manifestazione che la CISL terrà domani sabato 13 dicembre a Roma, in Piazza Santi Apostoli, a partire dalle ore 9, 30, all'interno del 'Cammino della Responsabilità', la campagna di mobilitazione con cui la Confederazione di via Po ha attraversato in queste settimane tutto il Paese per sostenere le richieste di modifica alla legge di bilancio e rilanciare il 'patto sociale' su lavoro, crescita, coesione. All'iniziativa parteciperanno numerose delegazioni di lavoratori, pensionati, delegati, quadri e dirigenti delle Federazioni, delle regioni e territori provenienti da tutta Italia.

