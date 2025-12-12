E' il giorno dello sciopero generale | stop a treni bus scuole e sanità
Venerdì 12 dicembre si svolge uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con adesioni nei trasporti, scuole e sanità. A Parma si terrà un presidio in piazza Garibaldi dalle ore 9, coinvolgendo diverse categorie e attirando l'attenzione sulla protesta nazionale.
Oggi, venerdì 12 dicembre, è il giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil. A Parma si terrà un presidio in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 9.30. Incrociano le braccia le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati. A rischio anche i trasporti, treni e autobus.
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
Sciopero Generale per l'intera giornata lavorativa il giorno 12 dicembre 2025 Consulta le corse garantite per i servizi automobilistici, ferroviari e metrotranviari
Chi si ferma oggi per lo sciopero generale. I servizi a rischio per 24 ore e quelli garantiti, dai trasporti alla sanità - L'agitazione è indetta dalla Cgil contro la manovra economica del governo Meloni ed è nazionale.
Sciopero generale Cgil. Dalla sanità alla scuola, ecco i settori a rischio stop - La Cgil si prepara a scendere in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra "ingiusta" e "balorda", come la definisce Maurizio Land