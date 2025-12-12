E' il giorno dello sciopero generale | stop a treni bus scuole e sanità

Parmatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre si svolge uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con adesioni nei trasporti, scuole e sanità. A Parma si terrà un presidio in piazza Garibaldi dalle ore 9, coinvolgendo diverse categorie e attirando l'attenzione sulla protesta nazionale.

Oggi, venerdì 12 dicembre, è il giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil. A Parma si terrà un presidio in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 9.30. Incrociano le braccia le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati. A rischio anche i trasporti, treni e autobus. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

