È finita Garlasco gli avvocati di Sempio si sbottonano sull’inchiesta bis

Dopo diciotto anni di indagini e processi, il caso di Garlasco si avvicina alla sua conclusione. Gli avvocati di Sempio si sono sbottonati sull’inchiesta bis, segnando un momento decisivo in una vicenda che ha tenuto in sospeso l’opinione pubblica e le istituzioni. L’attesa si avvicina al suo epilogo, portando con sé un senso di conclusione imminente.

Il giallo di Garlasco è arrivato a uno snodo che ha il sapore definitivo delle ultime pagine. Dopo diciotto anni di indagini, processi, riaperture, perizie e polemiche, la sensazione che accompagna l'avvicinarsi del 18 dicembre è quella di una storia che sta per chiudersi davvero. Una lunga rincorsa alla verità che ha attraversato generazioni di magistrati, consulenti e opinione pubblica, e che ora sembra avviarsi verso il suo epilogo. È finita la stagione delle ipotesi infinite, è finita l'idea che possa esserci sempre un nuovo colpo di scena dietro l'angolo.

Delitto di Garlasco, avvocati Sempio “Dna non identifica una sola persona”/ Ansa “Sulle unghie un ignoto” - Sul nuovo scoop sull'indagine di Garlasco le parole degli avvocati di Andrea Sempio: ecco cosa ne pensano della notizia del dna di stamane Gli avvocati di Andrea Sempio hanno replicato alle ... ilsussidiario.net

Garlasco, il padre di Sempio: 'Avvocati sapevano del Dna e vedemmo Garofano' - "Quando siamo andati dagli avvocati, credo che mi avessero parlato del fatto che il genetista Linarello avesse tirato in ballo la storia del Dna di mio figlio. ansa.it

Da Salvo Sottile a Farwest a prendersi la scena come al solito è un avvocato De Rensis in gran forma che sul delitto di Garlasco dice a chiare lettere: "Molte cose devono essere chiarite, questa indagine non è finita... è appena iniziata. Non facciamo passare il - facebook.com Facebook

Garlasco, lavoro finito per i periti: depositate relazioni su impronte e Dna X.com