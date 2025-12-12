E’ arrivata l’ora di Giorgia In 8.500 al concertone

Stasera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro si tiene uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il concerto di Giorgia. Con la partecipazione di 8.500 spettatori, l’artista romana torna sul palco per una serata all’insegna della musica e delle emozioni, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano e internazionale.

di Claudio Salvi Stasera alla Vitrifrigo Arena (ore 21), uno dei concerti più attesi dell’anno con una delle interpreti più apprezzate nel mondo della musica: Giorgia. Annunciata da mesi, la tappa pesarese della tournée ha rischiato seriamente il raddoppio registrando sin dai primi giorni di prevendita il tutto esaurito. Ma la serrata successione delle date di questo tour invernale intitolato G Palasport, non ha consentito il bis. Ed ecco dunque, per gli 8.500 fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto, l’appuntamento con una delle voci più belle e performanti per estensione e interpretazione della canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it