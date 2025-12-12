È andato da papa Leone Clamoroso in Vaticano l’udienza privata che segna un ‘ritorno a casa’

Un evento di grande rilevanza si è verificato nel Vaticano, segnando un momento di forte valore simbolico e umano. Un ritorno atteso, che ha visto protagonista un individuo accolto con calore da Papa Leone XIV in un’udienza privata, caratterizzata da un’atmosfera di serenità e di senso di ritrovata familiarità.

Un ritorno dal forte valore simbolico e umano il suo, accolto ieri mattina da Papa Leone XIV in un incontro descritto come cordiale, sereno e intriso della sensazione di rientrare, almeno in parte, “a casa”. Nel suo studio privato al terzo piano del Palazzo Apostolico, il pontefice ha ricevuto ufficialmente l’ex segretario personale di Benedetto XVI, oggi Nunzio Apostolico nelle Repubbliche baltiche. È la stessa stanza dove il Papa riceve capi di Stato, capi di governo e i vertici della Curia romana, un luogo che aggiunge peso a un colloquio che molti osservatori hanno letto come un possibile passo verso un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Un momento di televisione destinato a restare nella storia quello andato in onda il 10 dicembre su Rai1, quando Roberto Benigni ha preso momentaneamente il posto di Emma D’Aquino. Tradito dall’emozione, l’attore sbaglia il nome del Papa - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV in udienza con Viktor Orban/ Ucraina, famiglia, tutela cristiani: come è andato l’incontro - Come è andata l'udienza di Papa Leone XIV con il Premier d'Ungheria Viktor Orban: i temi, le distanze e le affinità per la "promozione della pace” PAPA LEONE XIV E L’ARTE DELLA DIPLOMAZIA CON TUTTI: ... Scrive ilsussidiario.net

Capodanno

Video Capodanno Video Capodanno