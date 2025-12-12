Dynamite 10.122025 L’inverno incorona le Babes of Wrath

L'evento Dynamite del 10 dicembre 2025, dal Gateway Center Arena di College Park, Georgia, presenta una serata imperdibile intitolata “Winter Is Coming”. Tra le competizioni principali, la finale del torneo per i titoli femminili di coppia e la difesa del titolo mondiale di Samoa Joe contro Eddie Kingston, promettendo emozioni e sfide di alto livello.

Benvenuti all'analisi di Dynamite, in diretta dal Gateway Center Arena di College Park, Georgia. Serata speciale "Winter Is Coming" che vede la finale del torneo per i titoli femminili di coppia e Samoa Joe difendere il titolo mondiale contro Eddie Kingston. AEW Women's Tag Team Championship Tournament Final: Timeless Love Bombs (Toni Storm e Mina Shirakawa) vs Babes Of Wrath (Willow Nightingale e Harley Cameron) (3,5 5) Match equilibrato che vede le Babes Of Wrath partire forte, mandando le avversarie all'esterno con un tuffo di Harley Cameron. Le Timeless Love Bombs prendono il controllo dopo la pausa con Mina Shirakawa che applica una Figure Four su Cameron mentre contemporaneamente colpisce Willow Nightingale con una DDT.