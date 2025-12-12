Duplice omicidio dei fratelli Marrandino a processo 4 fiancheggiatori del killer
Quattro persone sono state rinviate a giudizio per aver favorito Antonio Mangiacapre, il killer dei fratelli Claudio e Marco Marrandino. Mangiacapre, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per 36 mesi, è al centro di un procedimento che coinvolge il ruolo di fiancheggiatori nel duplice omicidio.
Quattro persone sono state rinviate a giudizio con l'accusa di aver favorito Antonio Mangiacapre, il killer dei fratelli Claudio e Marco Marrandino, già condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 36 mesi. Gli imputati rispondono di favoreggiamento personale, porto e detenzione di arma, ricettazione di una pistola Beretta 84 calibro 9 corto e di altre armi.
