Duomo Capodanno blindato Festa per solo 4.500 persone

Il Duomo di Milano si prepara a un Capodanno con misure di sicurezza rafforzate, limitando l’afflusso a 4.500 persone. Selezione accurata e controlli rigorosi garantiranno un evento protetto, con ingressi regolamentati fino al raggiungimento della capienza massima. Una soluzione che mira a conciliare festeggiamenti e sicurezza in un momento di grande attenzione.

Selezione e controlli oculati, ingressi fino a un tetto massimo di 4mila500 persone. E una volta raggiunto il numero limite, impedire l'accesso in piazza Duomo. Inoltre divieto di vendita di bottiglie di vetro, di alcolici, di lattine e di accensione di fuochi d'artificio. Questo in sintesi il piano ufficializzato ieri pomeriggio in prefettura per il Capodanno in Dumo durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia e alla presenza del sindaco Beppe Sala e dei vertici delle forze di polizia territoriali. Tutto per impedire la notte di Capodanno in centro a Milano soprattutto nuovi accerchiamenti a vittime indifese ispirati alla «taharrush gamea», ovvero aggressioni sessuali di gruppo per strada contro una o più donne messe a segno da gruppi di uomini: episodi gravissimi di abusi di piazza che purtroppo abbiamo già visto a Milano nella notte del Capodanno 20212022 a anche l'anno scorso, ancora prima a Colonia nel 2016 e in altre città europee e che testimoniano una crescente visione delle donne come oggetto da sottomettere, sempre più diffuso nelle comunità islamiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it