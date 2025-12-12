Dumfries via dall’Inter? Il cambio agente non è casuale! Tutti gli indizi portano a…

L'eventuale trasferimento di Dumfries dall’Inter sta suscitando numerosi dubbi e speculazioni. Il recente cambio di agente del giocatore sembra essere un dettaglio non casuale, alimentando le ipotesi su un possibile addio. In questo articolo, analizzeremo gli indizi e le circostanze che potrebbero indicare un cambiamento importante nel futuro dell’olandese.

di Giuseppe Colicchia Dumfries via dall’Inter? Il cambio agente non è casuale! Tutti gli indizi portano a. La rivelazione sul futuro dell’olandese. L’incertezza regna sovrana sulla corsia destra dell’ Inter, dove il futuro di Denzel Dumfries appare sempre più come un rebus di difficile soluzione. Se il campo racconta di un’assenza che si prolunga oltre ogni peggiore aspettativa, le manovre dietro le quinte suggeriscono scenari di addio in vista della prossima estate. Secondo l’analisi odierna di Tuttosport, il laterale olandese rischia seriamente di aver concluso il suo 2025 calcistico, con il rientro slittato direttamente all’inizio del nuovo anno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries via dall’Inter? Il cambio agente non è casuale! Tutti gli indizi portano a…

Per Dumfries si prospetta una lunga assenza. Non sappiamo ancora con certezza quando rientrerà. Una volta recuperato dall’infortunio, dovrà riprendere anche il ritmo partita. Chivu deve insistere su Luis Henrique e sperare che Darmian rientri quanto prima. Vai su X

Il nuovo agente può spingere Dumfries lontano dall'Inter! Occhio all'inizio e all'allarme già per gennaio - facebook.com Vai su Facebook

Dumfries

Video Dumfries Video Dumfries