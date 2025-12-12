Dumfries Inter rientro incerto e nodo caviglia | Chivu aspetta segnali Darmian può tornare presto

Dumfries Inter, rientro incerto e problema alla caviglia: Chivu attende segnali per valutare il suo impiego. Nel frattempo, Darmian potrebbe tornare presto in campo. La situazione sulla fascia destra dei nerazzurri è complessa, tra dolore persistente di Dumfries, cambio di agente e le opzioni disponibili per l’allenatore.

Inter News 24 Dumfries Inter, situazione delicata sulla fascia destra: tra dolore persistente, cambio agente e le alternative a disposizione di Chivu. La situazione legata a Denzel Dumfries, esterno destro olandese classe 1996, continua a rappresentare un tema sensibile in casa nerazzurra. L’ex PSV è assente ormai da oltre un mese e il suo rientro resta avvolto dall’incertezza, con uno scenario che preoccupa lo staff tecnico guidato da Cristian Chivu, allenatore rumeno alla sua prima esperienza sulla panchina della prima squadra. Il problema alla caviglia non è stato ancora smaltito e, come riportato da Tuttosport, il giocatore continua ad avvertire dolore, circostanza che rende difficile fissare una data precisa per il ritorno in campo. Internews24.com

