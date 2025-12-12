Due tragedie nei campi Muoiono mentre lavorano

Due tragedie nei campi in Valtellina hanno colpito la comunità, portando via due persone dedicate alla montagna e alla tutela dell’ambiente. Ieri si sono verificati due incidenti mortali che hanno sconvolto la regione, lasciando un vuoto tra coloro che condividono la passione per la natura e il territorio.

Una brutta giornata quella di ieri. La Valtellina ha perso due persone che amavano la montagna e curavano l'ambiente, un uomo e una donna, in due distinti incidenti. La mattina verso le 10 a Grosotto, lungo la strada agro silvo pastorale Piazzes-Batuda (sopra lo stabilimento della Baxter), una donna residente a Grosio, Adele Baitieri, 67 anni (casalinga e vedova), ha perso la vita mentre stava aiutando il figlio Ivano nella potatura di alcuni alberi in un terreno boschivo, quando è stata colpita mortalmente da un ramo. I soccorsi sono intervenuti sul posto grazie all'allarme lanciato dal figlio, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvare la donna.

