due ragazze ed un ragazzo fermati con 102 pastiglie di ecstasy in auto

Vezzano (La Spezia), 12 dicembre 2025 – Oltre cento pastiglie di ecstasy in auto, poi altra droga dopo successive perquisizioni a carico di due donne e un uomo. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri pomeriggio, hanno arrestato nella flagranza del reato di – detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – una 26enne, una 29enne ed un 27enne, domiciliati in Val di Vara. I tre giovani sono stati fermati dai carabinieri, a bordo di un’autovettura in località Prati di Vezzano, e durante il controllo – effettuato nei pressi di un esercizio pubblico e nonostante il tentativo di disfarsi della droga – è stata recuperata una busta contenente 102 pastiglie di ecstasy (complessivamente circa 73 grammi). Lanazione.it

