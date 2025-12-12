Due nuovi talenti della ginnastica artistica entrano nel Romagna Team | Manrique da Cuba e Chiara da Bergamo
Il Romagna Team amplia la propria rosa accogliendo due nuovi talenti: Manrique Larduet Bicet, ginnasta cubano, e Chiara Barzasi, atleta bergamasca con già consolidati successi internazionali. L’ingresso di questi giovani promesse rafforza il gruppo e apre nuove prospettive per il futuro della squadra nella ginnastica artistica italiana.
Il Romagna Team ha ufficializzato l’ingresso nella propria squadra di Manrique Larduet Bicet. Il momento ha inoltre fornito alla US Renato Serra l’opportunità di illustrare gli ultimi risultati a livello internazionale di Chiara Barzasi che milita nella compagine di Cesena già da diversi anni. Si. Cesenatoday.itOgni mese, in aula, vediamo nascere nuovi talenti. Donne che arrivano con mille domande… e vanno via con mille possibilità. A tutte le nostre corsiste che hanno completato il percorso questo mese: complimenti e auguri di cuore per ciò che verrà. Siamo - facebook.com facebookLa maison Chanel si riafferma come piattaforma di lancio di nuovi talenti che ispirano e reinventano i codici cretivi ed estetici contemporanei x.com
Flick per le nostre piccoline #ginnastica #ginnasticaartistica #gym #gymnastics #team #flick
Video Flick per le nostre piccoline #ginnastica #ginnasticaartistica #gym #gymnastics #team #flick