Due nuovi talenti della ginnastica artistica entrano nel Romagna Team | Manrique da Cuba e Chiara da Bergamo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Romagna Team amplia la propria rosa accogliendo due nuovi talenti: Manrique Larduet Bicet, ginnasta cubano, e Chiara Barzasi, atleta bergamasca con già consolidati successi internazionali. L’ingresso di questi giovani promesse rafforza il gruppo e apre nuove prospettive per il futuro della squadra nella ginnastica artistica italiana.

Il Romagna Team ha ufficializzato l’ingresso nella propria squadra di Manrique Larduet Bicet. Il momento ha inoltre fornito alla US Renato Serra l’opportunità di illustrare gli ultimi risultati a livello internazionale di Chiara Barzasi che milita nella compagine di Cesena già da diversi anni. Si. Cesenatoday.it

