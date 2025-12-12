Due incidenti nella giornata di ieri | feriti una donna ad Arezzo e un uomo sull’A1

Ieri, nel territorio aretino e lungo l’autostrada A1, si sono verificati due incidenti distinti che hanno richiesto l’intervento del 118 ASL TSE. Una donna è rimasta ferita ad Arezzo, mentre un uomo è stato coinvolto in un incidente sull’autostrada. Due eventi che hanno richiesto attenzione e intervento tempestivo da parte delle forze di emergenza.

Giornata di interventi per il 118 ASL TSE quella di ieri, segnata da due distinti incidenti stradali nel territorio aretino e lungo l’autostrada A1. Il primo episodio si è verificato alle 10.36 ad Arezzo, in via Teodosio, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente. Sul posto sono intervenuti l’ auto infermieristica di Arezzo, un mezzo Blsd della Misericordia di Arezzo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Una donna di 75 anni è stata soccorsa e trasportata in codice 2 all’ ospedale San Donato di Arezzo. Il secondo intervento è avvenuto alle 23.11, lungo l’ autostrada A1 in corsia nord al chilometro 349, per un incidente che ha coinvolto un furgone e un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due incidenti nella giornata di ieri: feriti una donna ad Arezzo e un uomo sull’A1

