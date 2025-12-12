Due grandi nomi si esibiranno sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Comune in piazza della Rinascita
Due rinomati artisti si esibiranno sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Comune di Pescara, situata in piazza della Rinascita. L’evento, che promette emozioni e spettacolo, attirerà numerosi spettatori desiderosi di vivere un’esperienza unica nel cuore della città durante la stagione invernale.
Due ospiti di prestigio nella pista di pattinaggio sul ghiaccio del Comune di Pescara, che lo ricordiamo si trova in piazza della Rinascita. Domenica 14 dicembre 14 dicembre due grandi nomi del pattinaggio sul ghiaccio, che si esibiranno di fronte ai tanti appassionati che ogni fine settimana. Ilpescara.it
Due grandi nomi si esibiranno sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Comune in piazza della Rinascita - Si tratta di Edoardo Caputo che sarà accompagnato nella sua performance da Marianna Torresani che andranno in scena domenica 14 dicembre
