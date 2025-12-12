due delizie starbucks firmate italo vezzoli un natale da gustare

Starbucks Italia rinnova il suo spirito natalizio con due esclusivi panettoni firmati Italo Vezzoli. La collaborazione tra il celebre artista e la rinomata pasticceria porta sulle tavole delle festività creazioni uniche, pensate per rendere il Natale ancora più speciale. Un'occasione per gustare prodotti di alta qualità, simbolo di tradizione e innovazione.

di Egidio Scala Starbucks Italia celebra il Natale con un’irresistibile proposta di panettoni, frutto della collaborazione con la pasticceria Italo Vezzoli. Quest’anno, due specialità esclusive sono il ’Panettone Toffee Twist’ e il ’Panettone Albicocca e Cioccolato’. La Pasticceria Italo Vezzoli, fondata nel 1920 e oggi guidata dalla terza generazione, rappresenta un punto di riferimento dell’arte dolciaria italiana. Specializzata nella produzione artigianale di lievitati di alta qualità, unisce tecniche tradizionali e ricerca contemporanea. Il Toffee Twist presenta un impasto soffice e delicato, lievitato naturalmente, arricchito da un mix irresistibile di cioccolato al caramello salato e cioccolato fondente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net