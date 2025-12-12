Due auto trasformate in cenere e paura per una famiglia | scoppia l' incendio nella notte

Nella notte, un incendio ha devastato due auto parcheggiate in un complesso condominiale di San Mauro Pascoli, creando momenti di paura tra i residenti. Le fiamme, divampate intorno all'una e mezza, hanno causato l'inalazione di fumo da parte di tre persone, rendendo necessarie le operazioni di spegnimento e soccorso.

Le fiamme questa notte, intorno all'una e mezza, hanno avvolto e completamente distrutto due auto parcheggiate in un complesso condominiale in via Bastia a San Mauro Pascoli, provocano l'inalazione di fumo da parte di tre persone residenti sopra al luogo dell'incendio.

