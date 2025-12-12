Drogano la figlia per costringerla a sposarsi coppia di bengalesi a processo

Una coppia di bengalesi è a processo dopo aver drogato la loro figlia 20enne per costringerla ad accettare un matrimonio combinato con un connazionale scelto da loro. L'episodio solleva questioni sulla tutela dei diritti delle donne e sulle pratiche oppressive all'interno di alcune comunità migranti.

i due avrebbero costretto la figlia 20enne ad accettare un matrimonio combinato con un connazionale da loro scelto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Drogano la figlia per costringerla a sposarsi, coppia di bengalesi a processo

Parlano al Tg1 i genitori di Tatiana, la 27enne scomparsa da #Nardò da una settimana: “Temiamo il peggio per nostra figlia.” Un amico della ragazza è stato sentito dai Carabinieri: è stato uno degli ultimi a vederla. #Tg1 Leonardo Zellino - facebook.com Vai su Facebook

"Devi sposare lui, per forza", poi drogano e sequestrano la figlia: marito e moglie a processo - Dopo il matrimonio combinato con un uomo più anziano, la ragazza ha convinto i genitori a tornare a Rimini per sottoporsi a delle cure per la fertilità. Si legge su today.it

Rimini, picchiano e drogano la figlia per costringerla a sposarsi - Hanno picchiato e drogato la figlia 18enne per costringerla a sposare un connazionale in Bangladesh: arrestati i genitori dai carabinieri di Rimini. Segnala iltempo.it

ORRORE A RIMINI: GENITORI PICCHIANO E DROGANO LA GIOVANE FIGLIA PER OBBLIGARLA A SPOSARSI

Video ORRORE A RIMINI: GENITORI PICCHIANO E DROGANO LA GIOVANE FIGLIA PER OBBLIGARLA A SPOSARSI Video ORRORE A RIMINI: GENITORI PICCHIANO E DROGANO LA GIOVANE FIGLIA PER OBBLIGARLA A SPOSARSI