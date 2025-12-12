Droga in carcere al parente detenuto assolta 36enne

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 36 anni di Marcianise è stata assolta dall'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti dal giudice Auriemma del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La vicenda riguarda il coinvolgimento della donna in un caso di droga in carcere al parente detenuto.

Una 36enne di Marcianise è stata assolta dal giudice Auriemma del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.I fatti nell’agosto del 2018. La donna, secondo l’accusa, avrebbe ceduto, durante un colloquio con un proprio familiare detenuto al carcere di. Casertanews.it

droga carcere parente detenutoDroga in carcere al parente detenuto, assolta 36enne - Una 36enne di Marcianise è stata assolta dal giudice Auriemma del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. casertanews.it

Droga in carcere, mezzo chilo di hashish nascosto nella carne sottovuoto - Il tentativo di introdurre lo stupefacente nel carcere 'Francesco Uccella' di Santa Maria Capua Vetere sventato dalla polizia penitenziaria ... casertanews.it

droga in carcere al parente detenuto assolta 36enne

© Casertanews.it - Droga in carcere al parente detenuto, assolta 36enne

Etg - Da visitatore a detenuto, porta al figlio in carcere droga

Video Etg - Da visitatore a detenuto, porta al figlio in carcere droga