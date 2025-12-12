Droga in carcere al parente detenuto assolta 36enne
Una donna di 36 anni di Marcianise è stata assolta dall'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti dal giudice Auriemma del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La vicenda riguarda il coinvolgimento della donna in un caso di droga in carcere al parente detenuto.
