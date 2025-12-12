Droga ed estorsioni nel Salernitano in corso operazione dei carabinieri

Nella mattinata di oggi, i carabinieri di Agropoli stanno eseguendo un'operazione nel Salernitano e Napoli, emessa dal Gip su richiesta della Procura. L'intervento riguarda misure cautelari nei confronti di diverse persone indagate per reati legati a droga, estorsione, armi e altre attività illecite.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da questa mattina in seguito ad un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri della Compagnia di Agropoli stanno eseguendo nelle province di Salerno e Napoli, un provvedimento che prevede misure cautelari personali nei confronti di diverse persone indagate, a vario titolo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale di arma comune da sparo, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, sfruttamento della prostituzione, estorsione e rapina.

