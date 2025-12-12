Droga e prostituzione in una struttura turistica a Paestum | 18 arresti per spaccio e sfruttamento

A Paestum, una struttura turistica è stata al centro di un'operazione che ha portato all'arresto di 18 persone coinvolte in spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione. L'indagine ha scoperto che la droga veniva stoccata e distribuita all’interno della struttura, dove si svolgevano anche attività di prostituzione illegale.

