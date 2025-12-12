Droga e prostituzione in una struttura turistica a Paestum | 18 arresti per spaccio e sfruttamento

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Paestum, una struttura turistica è stata al centro di un'operazione che ha portato all'arresto di 18 persone coinvolte in spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione. L'indagine ha scoperto che la droga veniva stoccata e distribuita all’interno della struttura, dove si svolgevano anche attività di prostituzione illegale.

La droga veniva stoccata in una struttura turistica in uso ad alcuni degli indagati, nella quale veniva esercitata anche l'attività di prostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

droga prostituzione struttura turisticaDroga e prostituzione in una struttura turistica a Paestum: 18 arresti per spaccio e sfruttamento - La droga veniva stoccata in una struttura turistica in uso ad alcuni degli indagati, nella quale veniva esercitata anche l'attività di prostituzione ... Segnala fanpage.it

Cade dal balcone e fa scoprire giro prostituzione nel Varesotto - Cade dal balcone di una camera d'albergo e svela un giro di prostituzione e droga. ansa.it scrive

SEQUESTRATO L'HOTEL DEL SESSO

Video SEQUESTRATO L'HOTEL DEL SESSO