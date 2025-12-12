Dritto e Rovescio Delmastro spiana Boccoli di Avs | Ragazzino dici che ero in bagno col telefono?

Un acceso scontro tra Andrea Delmastro e Luca Boccoli di Alleanza Verdi e Sinistra è andato in scena a Dritto e Rovescio, con toni intensi e confronti diretti. La discussione ha coinvolto questioni personali e politiche, evidenziando le tensioni tra i protagonisti.

Uno scontro accesissimo a Dritto e Rovescio tra Andrea Delmastro e Luca Boccoli di Alleanza Verdi e Sinistra. Al centro del dibattito c'è il piano per la sicurezza del governo e anche le assunzioni di agenti per le forze dell'ordine. La discussione esplode immediatamente. Delmastro mette subito al tappeto il sinistro con un regolamento di conti che ha radici profonde: "Dato che il ragazzino lì non sa quel che dice non deve avventurarsi". Ed è subito il primo colpo. Boccoli prova a ribattere: "Ma come si permette di chiamarmi ragazzino?". Delmastro non molla la presa e spiega bene: "Dato che mi hai detto che sono al bagno e parlo col cellulare, mi permetto quello che voglio". Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Delmastro spiana Boccoli di Avs: "Ragazzino, dici che ero in bagno col telefono?"

Anche ieri sera DRITTO E ROVESCIO è risultato il talk politico più visto della serata con il 6.3% di share individui e 781.000 spettatori Il talk condotto da Paolo Del Debbio ha segnato picchi di 1.473.000 spettatori e del 10% di share! Grazie a tutti per esser - facebook.com Facebook

A #Drittoerovescio #Briatore contro #Landini: "Fossi in lui darei le dimissioni. Non ne hanno azzeccata una, dov'erano quando bisognava davvero scioperare?" | Video Vai su X

Dritto e Rovescio, anticipazioni della puntata di stasera 11 dicembre: ospite in studio Flavio Briatore - Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... Secondo corrieredellumbria.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Del Debbio intervista uno dei più grandi imprenditori italiani per parlare di Manovra - Oggi 11 dicembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Riporta affaritaliani.it