Dramma all' asilo nido | bambina di due anni muore nel sonno

Una tragedia ha sconvolto un asilo nido a Tivoli, in provincia di Roma, dove una bambina di due anni è deceduta durante il sonno. L'evento ha suscitato grande commozione e attenzione, lasciando la comunità in stato di shock per la perdita improvvisa.

Dramma in un asilo nido dove è morta una bambina di 2 anni. La tragedia si è consumata giovedì a Tivoli, in provincia di Roma. La piccola non si è risvegliata dal sonno, una volta in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.È stata una delle maestre della scuola.

