Dove vedere in tv Scandicci-Dentil Praia Clube Mondiale per club volley femminile 2025 | orario semifinale programma streaming

La Savino Del Bene Scandicci ava a caccia della prima finale al Mondiale per Club. Dopo i 3-0 su Zhetysu, Osasco e Alianza Lima, la squadra di Marco Gaspari si presenta tra le prime quattro del mondo con numeri solidi e una qualità di gioco che, si è visto in questo torneo, si alza qualche i rivali sono di qualità. L'ultimo successo contro Osasco ha confermato la capacità delle toscane di reggere le fasi punto a punto e poi di affondare con continuità: nel tabellino spiccano i 22 punti di Skinner e i 21 di Antropova, due armi che stanno facendo la differenza in attacco, mentre Ognjenovi? ha guidato il gioco con maestria risultando fra le migliori del match Il Mondiale ha restituito l'immagine di una Scandicci matura, capace di alternare fisicità e precisione nelle sue fasi migliori.