Dove vedere in tv Conegliano-Osasco Mondiale per club volley femminile 2025 | orario semifinale programma streaming

Scopri dove seguire in TV e streaming la semifinale del Mondiale per club di volley femminile 2025 tra Prosecco DOC Imoco Conegliano e Osasco Sao Cristovao Saude. Ecco orari, programma e dettagli per non perdere uno degli incontri più attesi del torneo, con le due squadre pronte a sfidarsi per la conquista del titolo mondiale.

La Prosecco DOC Imoco Conegliano arriva alla semifinale del Mondiale per Club con l’aura della squadra da battere e l’Osasco Sao Cristovao Saude, si è visto anche contro Scandicci, è avversario molto ostico. Tre vittorie nette nella Pool B, nessun set concesso e un dominio tecnico che ha trovato il suo apice nel 3-0 inflitto al Dentil Praia Clube, avversaria considerata una delle più attrezzate del torneo. I parziali (25-12, 25-19, 25-20) raccontano di una formazione lucida, profonda, continua, guidata dalla regia di Joanna Wo?osz, capace di coinvolgere in modo fluido tutte le sue attaccanti. L’Imoco ha mostrato un muro-difesa altamente performante, un servizio aggressivo e la capacità – ormai marchio di fabbrica – di alzare il ritmo nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it