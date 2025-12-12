Douglas Luiz ecco quanto dista il riscatto da parte del Nottingham Forest | il ritorno in campo del brasiliano riaccende la clausola Le ultime

Il ritorno in campo di Douglas Luiz ha riacceso l'interesse del Nottingham Forest, portando nuovamente in primo piano la clausola di riscatto per il centrocampista brasiliano. Con il suo rientro, si riaprono le possibilità di un trasferimento, mentre si delineano i dettagli sulla distanza tra il club inglese e il costo per acquisire definitivamente il giocatore.

Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano torna in campo e riaccende la clausola. Il riscatto è a 15 presenze da almeno 45 minuti: mancano solo 8 partite. Dopo una stagione considerata deludente tra le fila della Juventus, Douglas Luiz è passato in prestito al Nottingham Forest la scorsa estate, ma la sua esperienza in Premier League è stata subito ostacolata dagli infortuni. Il centrocampista brasiliano, è stato costretto a saltare ben 12 partite a causa di un problema muscolare alla coscia. Fortunatamente, l’infortunio è ormai alle spalle. Il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo e ha celebrato il suo pieno recupero disputando l’intero primo tempo della partita di Europa League contro l’Utrecht. Juventusnews24.com

?? Ritornando sul discorso #DouglasLuiz, difficilmente il Forest agevolerà la Juventus per il suo riscatto. Il centrocampista brasiliano è stato sostituto per la terza volta in stagione all'intervallo e il tecnico Dyche sembra preferire giocatori di corsa

