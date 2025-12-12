Dopo le proteste arriva la buona notizia | viene ridotta l' attesa al passaggio a livello di Rivabella
Dopo le numerose proteste dei cittadini, si prospetta una soluzione per il passaggio a livello di Rivabella. La riduzione dei tempi di chiusura delle barriere promette di alleviare traffico e disagi, offrendo un miglioramento significativo alla viabilità locale e rispondendo alle richieste della comunità.
Lunghe file, traffico, continue segnalazioni da parte dei cittadini. Ora sembra essere giunta l'ora della svolta: si va verso una riduzione dell'attesa al passaggio a livello di Rivabella, dove sarà prevista una riduzione dei tempi di chiusura delle barriere. Il Comune di Rimini ha ricevuto da. Riminitoday.it
Miasmi dalla Intals dopo le proteste arriva la diffida della Provincia
Miasmi dalla Intals dopo le proteste arriva la diffida della Provincia - Dopo le proteste dei residenti per i miasmi e i controlli, la Provincia diffida la Intals, azienda che produce leghe d’alluminio speciali. laprovinciapavese.gelocal.itA febbraio ci saranno nuove elezioni in Bangladesh, le prime dopo le grandi proteste del 2024 e le dimissioni dell’ex prima ministra X.comOggi si profila un altro giorno di passione per la città, dopo la settimana di fuoco per le proteste messe in atto per salvare l’ex Ilva di Cornigliano - facebook.com Facebook
Continuano le proteste degli studenti, argomento centrale l'alternanza scuola-lavoro