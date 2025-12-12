Dopo le bombe la tempesta Byron | a Gaza tende allagate rifornimenti bloccati e infrastrutture distrutte Proteggiamo i bambini

Dopo le bombe, la tempesta Byron ha aggravato l’emergenza umanitaria a Gaza, causando allagamenti, rifornimenti bloccati e infrastrutture danneggiate. Migliaia di sfollati si trovano in condizioni precarie, privi di mezzi per proteggersi dalle intense piogge e dalle inondazioni, peggiorando ulteriormente la crisi nella regione.

La tempesta Byron ha aggravato un’emergenza umanitaria già al limite. Migliaia di sfollati vivono in rifugi precari, senza materiali per proteggersi da piogge torrenziali e inondazioni. Byron, una violenta tempesta che ha provocato inondazioni in Grecia e Cipro prima di raggiungere la Striscia di Gaza all’inizio di questa settimana, ha ora toccato terra. (OIM FOTO) – Notizie.com Byron ha portato forti piogge che hanno già allagato diversi insediamenti di sfollati e messo a rischio quasi 795mila palestinesi. Notizie.com

Al Jazeera, la tempesta Byron si abbatte su Gaza, previste inondazioni e grandine - Hamas, freniamo gli attacchi di Gaza contro Israele ma rifiutiamo il disarmo (ANSA) ... ansa.it

Nuova emergenza a Gaza, la tempesta Byron sui campi profughi - La tempesta Byron, attesa in queste ore, porta forti venti e grandine in tutta la regione fino a venerdì sera. ansa.it

Gaza: dopo le bombe fa strage il gelo Neonata muore di freddo. La famiglia era stata sfollata per “operazioni militari” Umberto De Giovannangeli, l’Unità X.com