Dopo la cucina adesso tocca al presepe | Merita il riconoscimento a patrimonio dell' umanità

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia punta a valorizzare il presepe come patrimonio culturale mondiale, seguendo i riconoscimenti Unesco ottenuti per il canto lirico e la cucina. Nell'anno dedicato a San Francesco, si propone di candidare questa tradizione artigianale, simbolo delle festività natalizie, a patrimonio dell'umanità, riconoscendo il valore culturale e storico di questa antica arte.

"Dopo i riconoscimenti Unesco per il canto lirico e la cucina, l'Italia si prepara a candidare il presepe e l'arte della sua creazione a patrimonio dell'umanità, nell'anno dedicato a San Francesco". Lo dichiara Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato alla Cultura con delega Unesco. "È una candidatura universale: la Natività esprime valori spirituali profondi ed è simbolo globale di amor e, luce e speranza che unisce oltre due miliardi e mezzo di persone nel mondo. Si tratta di un gesto che rievoca le origini francescane del presepe e lancia, in un tempo segnato da incertezze, una forte invocazione di fraternità e pace". Ilgiornale.it

